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НовостиПроисшествия22 мая 2023 6:08

На воронежской трассе сгорел грузовик Foton

По счастью, никто из людей не пострадал
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

Днем, 21 мая, на воронежском участке трассы М-4 «Дон» вспыхнул грузовой автомобиль Foton. Пожар произошел на 773 км дороги в Богучарском районе. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило в 14.18. На месте пожара работали отделения ДПК Лебединка и ПСЧ-33. Всего к ликвидации пожара привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.

По оперативной информации, пострадавших нет. Пожар был ликвидирован в 14.40. А грузовик выгорел.

В МЧС напомнили: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101».