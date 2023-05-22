На воронежской трассе сгорел грузовик Foton

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

Днем, 21 мая, на воронежском участке трассы М-4 «Дон» вспыхнул грузовой автомобиль Foton. Пожар произошел на 773 км дороги в Богучарском районе. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило в 14.18. На месте пожара работали отделения ДПК Лебединка и ПСЧ-33. Всего к ликвидации пожара привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.

По оперативной информации, пострадавших нет. Пожар был ликвидирован в 14.40. А грузовик выгорел.

В МЧС напомнили: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101».