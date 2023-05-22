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НовостиОбщество22 мая 2023 5:41

В Воронеже снесут гостиничный комплекс на Димитрова

Такое решение приняла администрация Воронежа
Евгения ФРОЛОВА

26 мая начнутся работы по сносу придорожного гостиничного комплекса «У Михалыча» в Воронеже. Незаконное строение расположено на улице Димитрова.

Комплекс, расположенный неподалеку от трассы М-4, еще в 2017 году был признан Левобережным райсудом самовольным строением. А когда началась реконструкция магистрали, то он фактически прекратил свою деятельность.

Ранее здесь располагалась гостиница, кафе, где праздновали свадьбы и юбилеи, сауна и прочее. Но с 2018 года комплекс практически не работал.

Сейчас администрация Воронежа приняла решение своими силами привести участок в порядок с привлечением специализированной организации.