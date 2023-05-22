Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 мая 2023 5:11

Дожди ожидаются на новой рабочей неделе в Воронежской области

Температура воздуха при этом будет до +25 градусов
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Новая рабочая неделя в Воронежской области будет дождливой. Осадки ожидаются каждый день. Это следует из прогноза Гидрометцентра.

В понедельник, 22 мая, небольшие дожди пройдут как в городе, так и в области. Солнце спрячется за облаками, но будет тепло - +23 - +24 градуса.

Во вторник, 23 мая, дожди пройдут по всей территории региона, местами переходя в ливни. Возможны даже грозы. Температура воздуха опустится до +17 - +19 градусов.

В среду, 24 мая, также ожидаются осадки с грозами. Возможен порывистый ветер до 16 м/с. Но будет тепло +23 - +24 градуса, местами до +27.

В четверг, 25 мая и в пятницу, 26 мая, снова регион накроют дожди при температуре до +25 градусов.