Гран-при на анимационном фестивале в Воронеже взял мультик из Ирана

фото анимационной студии "Воронеж".

В Воронеже 21 мая завершился I Международный анимационный фестиваль «МультПрактика».

В течение трех дней горожане смотрели новые мультики со всего света, играли с героями любимых сериалов, впитывали азы профессии от мастеров анимационной сферы.

Тем временем жюри отсмотрело 99 мультиков разных жанров (изначально прислали 800 заявок из 78 стран), участвующих в конкурсе, и повело итоги. Обладателем Гран-при фестиваля стал короткометражный анимационный фильм «Омичка» режиссера Елизаветы Скворцовой. Лучшим полнометражным фильмом признали «Финник» Дениса Чернова. Награду за лучший короткометражный фильм получил The sprayer иранского режиссера Фарнуша Абеди. Приз за коллегу получил председатель жюри фестиваля - режиссер-аниматор Омид Хошназар, который передаст его автору. Лучшим анимационным сериалом стал проект «Умка», эпизод «Ловушка для голоса», режиссера Даниила Воропая.

Призы также были вручены в различных возрастных категориях. Лучшим фильмом для малышей стал «Яблочный пирог» Сергея Меринова. Приз за лучший фильм для детей получил Seed Cycle Франчески Антуанетт Родригес Рейес из Перу. Лучшим фильмом для подростков стал Blackbird турецкого режиссера Зейнеп Инджетекин. Приз за лучший фильм для взрослых ушел режиссеру из Колумбии Мигелю Оталора за One serving per can».

Жюри фестиваля отметили призом лучшую студенческую работу - короткометражный мультфильм «Манки Битс» Марии Семиной. Спецприз получила работа Варвары Яковлевой «Ванлав». Специальное упоминание жюри - анимационному сериалу «Тикабо», серия «Машинки», режиссера Михаила Медведева, а также короткометражному анимационному фильму «Вокруг Вити» режиссера Василия Корепанова.

Победителей наградили авторскими статуэтками ручной работы из керамики воронежской художницы Ольги Гурьевой.