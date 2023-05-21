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НовостиЗвезды21 мая 2023 17:01

В Воронежской области четыре культурных проекта получат гранты на общую сумму 3,2 млн рублей

Среди них поэтическая дуэль и фестиваль культуры
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Работы Федора Сушкова (автора памятника Славы) ценят в Воронеже

Работы Федора Сушкова (автора памятника Славы) ценят в Воронеже

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже определили победителей грантового конкурса на проекты в сфере культуры. Субсидии в 2023-м году выделяют на сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей в сфере музыки, театра, изобразительного искусства, кино, литературы (за исключением книгоиздательской деятельности). Департамент культуры Воронежской области объявил, кто получит средства на свои идеи: победителями конкурса признали проекты 4 социально ориентированных некоммерческих организаций на общую сумму 3,2 млн рублей:

- АНО «Северный человек» - на поэтическую дуэль;

- Ассоциация центр культурного развития «Сушков Арт Хаус» - на фестиваль культуры «Я вижу свет добра»;

- Воронежское отделение общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» - на программу «Народная память о геноциде населения Воронежской области»;

- Воронежское отделение СТД РФ – на проект «Сто лет расти нам без старости».