Жительница Воронежской области хотела заработать на инвестициях, а в итоге набрала кредитов и перечислила 1,65 млн мошенникам

За 20 мая в полицию с заявлениями на действия дистанционных мошенников обратились 14 жителей Воронежской области. В общей сложности потерпевшие потеряли более пяти миллионов рублей. Больше всех лишилась жительница Борисоглебска. Женщину аферисты месяц водили за нос.

Неизвестный позвонил даме в апреле и предложил заработать на инвестициях. Брокер рассказал, что будет иметь с ее прибыли всего 20% и мотивировал вложить как можно больше денег. Аферист прислал женщине ссылку на программу в мессенджере, а затем потребовал установить еще одно приложение, которое являлось дублером известного брокера.

Но когда дама попыталась вывести полученную прибыль, с ней в режиме видеозвонка связались якобы представители фирмы-брокера и сообщили, что для этого необходимо закрыть все сделки и внести на депозитный счет аналогичную сумму. Женщина взяла в трех разных банках кредиты на общую сумму 1,65 млн рублей и перевела их мошенникам. Но в итоге личный кабинет в приложении псевдоброкера оказался заблокирован, а ее «персональные менеджеры» перестали выходить на связь.