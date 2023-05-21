Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 мая 2023 15:29

В Воронеже потушили взорвавшийся трансформатор на заводе

Энергетики восстанавливают поступление электричества потребителям
Ярослав ИВАНОВ
скриншот из соцсетей

скриншот из соцсетей

Пожар на заводе на улице Чебышева потушили. Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, горение трансформатора ликвидировали в 16.46. Потушили пожар через десять минут после отключения напряжения, именно с этим моментом была связана сложность. Никто не пострадал. Возможно причиной пожара могла стать техническая неисправность.

Тем временем, шесть бригад энергетиков занимаются устранением последствий пожара на ведомственной подстанции. Энергоснабжение потребителей восстанавливают пока переключением на резервные линии питания. По данным мэрии, на часть улиц свет уже вернули.