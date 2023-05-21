В Воронеже потушили взорвавшийся трансформатор на заводе

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Пожар на заводе на улице Чебышева потушили. Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, горение трансформатора ликвидировали в 16.46. Потушили пожар через десять минут после отключения напряжения, именно с этим моментом была связана сложность. Никто не пострадал. Возможно причиной пожара могла стать техническая неисправность.

Тем временем, шесть бригад энергетиков занимаются устранением последствий пожара на ведомственной подстанции. Энергоснабжение потребителей восстанавливают пока переключением на резервные линии питания. По данным мэрии, на часть улиц свет уже вернули.