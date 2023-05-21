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НовостиПроисшествия21 мая 2023 11:41

Под Воронежем погибли два человека во врезавшейся в деревья «Тойоте»

ДТП произошло в Каменском районе
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту смертельной аварии, которая произошла днем 21 мая в Каменском районе. В аварии погибли два человека.

По предварительным данным полиции, около 11.03 на 143-м километре автодороги «Воронеж - Луганск» 52-летний водитель «Тойоты Королла» не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в деревья.

В результате ДТП 52-летний пассажир автомобиля от полученных травм скончался на месте аварии, водителя "скорая" доставила в больницу, но он скончался.

Полицейские устанавливают обстоятельства и причины ДТП.