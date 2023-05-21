Вандалы разгромили сквер в воронежском микрорайоне Подгорное

фото управы Коминтерновского района

Управа Коминтерновского района обратилась в полицию для поиска неизвестных, разгромивших сквер «Миролюбие», который находится в микрорайоне Подгорное. Вандалы не просто намусорили и разбили камеры видеонаблюдения, а даже вырвали беседки для отдыха из бетонного основания. Снимки сотрудники управы выложили в соцсети вечером 20 мая.

- В настоящий момент уточняются масштабы ущерба, - сообщили в управе Коминтерновского района. И напомнили, что несколько лет назад подростки разбили камеры видеонаблюдения и повредили шлагбаумы. Так вот их нашли и заставили родителей полностью возместить ущерб.