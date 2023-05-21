Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 мая 2023 10:53

Вандалы разгромили сквер в воронежском микрорайоне Подгорное

Даже вырвали беседки из бетонного основания
Ярослав ИВАНОВ
фото управы Коминтерновского района

фото управы Коминтерновского района

Управа Коминтерновского района обратилась в полицию для поиска неизвестных, разгромивших сквер «Миролюбие», который находится в микрорайоне Подгорное. Вандалы не просто намусорили и разбили камеры видеонаблюдения, а даже вырвали беседки для отдыха из бетонного основания. Снимки сотрудники управы выложили в соцсети вечером 20 мая.

- В настоящий момент уточняются масштабы ущерба, - сообщили в управе Коминтерновского района. И напомнили, что несколько лет назад подростки разбили камеры видеонаблюдения и повредили шлагбаумы. Так вот их нашли и заставили родителей полностью возместить ущерб.