Под Воронежем в столкновении «Лады Приора» с «Фольксвагеном Транспортер» пострадали 6 человек

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Сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии с пострадавшими, которая произошла днем 20 мая в Богучаре.

Около 15.35 на улице Транспортной на регулируемом перекрестке 21-летняя автомобилистка на «Ладе Приора», по предварительным данным, при повороте налево столкнулась со встречным «Фольксвагеном Транспортер».

Пострадали все, находившиеся в «Ладе», - сама автомобилистка и и пятеро ее пассажиров: 29-летняя женщина и четверо детей, мальчики в возрасте от 7 до 10 лет, всех доставили в больницу с травмами разной тяжести.

За прошедшие сутки в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 77 ДТП. В них пострадали девять человек.