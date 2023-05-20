В полуфинал шоу «Голос» вышла воронежская певица Виктория Соломахина

В телевизионном шоу «Голос» на Первом канале в полуфинал вышла 19-летняя певица Виктория Соломахина из Воронежа. В четвертьфинале проекта она успешно исполнила композицию «Выше» Нюши. Вику телезрители восприняли с восторгом. Она набрала с помощью SMS-голосования аж 70,7% голосов.

Кстати, дополнительные 30% голосов Соломахиной дала ее наставник – известная российская поп-дива Полина Гагарина. Еще 50% Гагарина дала сопернице нашей землячки Надежде Проскуриной. В итоге обе девушки оказались в финале.

Известно, что Виктория Соломахина уже участвовала в 10-летнем возрасте в шоу «Голос. Дети». Она была в команде знаменитого российского продюсера Макса Фадеева. Но после второго тура Вика покинула проект.