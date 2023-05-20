На принудительное лечение отправят воронежца, зверски убившего бабушку гантелей

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

На принудительное лечение отправят 36-летнего воронежца, которого обвиняют в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ) собственной бабушки. Об этом 20 мая рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Трагедия произошла в конце февраля 2023 года. Внук поругался со своей бабушкой в квартире дома по улице 20-летия Октября. Разозлившись, он взял нож и гантели и поочередно нанес женщине более 100 ударов по голове и туловищу. Та скончалась на месте.

Судебная психолого-психиатрическая комиссия доказала, что у мужчины есть хроническое психическое расстройство. И в момент убийства он не мог осознавать опасность своих действий. Поэтому ему требуется принудительное лечение в специальной медорганизации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением.