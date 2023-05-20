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НовостиПроисшествия20 мая 2023 10:51

22-летняя жительница Воронежа вынесла из квартиры возлюбленного крестик за полмиллиона рублей

Она сдала «ювелирку» в ломбард, а на деньги купила себе одежду
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива

Фото из архива

Фото: из архива «КП»

В полицию обратился 27-летний воронежец, у которого из квартиры пропали ювелирные изделия. Ущерб составил свыше 520 тысяч рублей. Об этом в субботу, 20 мая, сообщили в ГУ МВД по области.

Оказалось, что мужчина проживал в квартире в переулке Прохоровский вместе с 22-летней девушкой. В какой-то момент они поссорились, а спустя некоторое время он обнаружил, что пропажу золотой цепочки с крестиком.

Полицейские задержали девушку в Северном микрорайоне. Она призналась, что ювелирные украшения сдала в ломбард, а на вырученные деньги купила себе одежду.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ей грозит лишение свободы на срок до шести лет.