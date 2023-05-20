В мэрии Воронежа прокомментировали петицию о пересмотре проекта дублера Московского проспекта

В Воронеже создали петицию против вырубки аллеи ради дублера Московского проспекта. Она опубликована на платформе Change.org в субботу, 20 мая. Автор обратился с просьбой пересмотреть проект и сократить заявленные шесть полос дороги до пяти, но пока ее подписали единицы.

По мнению автора петиции, новый вариант проекта поможет сохранить от вырубки рябиновую аллею на разделительной полосе на улице 60-й Армии.

В мэрии Воронежа отреагировали на появление петиции. Там напомнили, что в качестве компенсации предусмотрено дополнительное озеленение этого участка. На нем высадят 359 деревьев. Всего же в общей сложности в рамках первого этапа проекта – на участке от улицы Владимира Невского до улицы Солнечной – посадят 689 крупномерных саженцев деревьев разных пород. Озеленение обещают дополнить посадкой сотен кустарников и обустройством газонов.

Напомним, дублер позволит минимизировать вечные пробки на Московском проспекте. Сейчас от них страдают тысячи горожан.

- На всем протяжении связи дорога получит по три полноценных полосы в каждом направлении, это очень большая и сложная работа, которая, в том числе, на этом участке предполагает также устройство ливневой канализации, перенос сетей и множество инженерных решений, - подчеркнули в мэрии.

Проект дублера отмене или пересмотру не подлежит. Поэтому вырубка в данном случае является вынужденной мерой.