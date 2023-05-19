В Воронежской области жук из Америки, от которого нет спасения, уничтожает деревья

После того, как в ясенях поселятся зеленые жуки из Северной Америки, от деревьев остаются только пеньки. Фото: Павел КЛОКОВ

В управлении лесного хозяйства Воронежской области бьют тревогу. Объявился «подарок» из Северной Америки - ясеневая изумрудная узкотелая златка. Жук, уничтожающий ясени, распространился уже по всей европейской части территории России. Как эта мерзкая тварь к нам попала, пока неясно.

Проблема в том, что на сегодняшний день в мире нет разработанной эффективной методики борьбы с этим вредителем. Не помогают и санитарные рубки, потому что получается, что во время них борются с последствиями, а не с причиной болезни дерева. Златка питается и размножается в живых деревьях, а их спиливать недопустимо в соответствии с Правилами, утвержденными приказом Минприроды России. Вот такой выходит замкнутый круг.