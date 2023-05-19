В Воронеже мошенники «развели» бухгалтера, занимающегося информационной безопасностью, на два миллиона рублей

Женщина-бухгалтер почему-то легко поддалась немудреным уловкам мошенников. Фото: Анастасия ОСИПОВА

35-летняя жительница Ленинского района стала очередной жертвой мошенников. Она обратилась за помощью полицейских в четверг, 18 мая.

Вечером 10 мая женщине, работающей бухгалтером в ООО, занимающимся информационной безопасностью, позвонил мужчина, представившийся полицейским. И сообщил, что аферисты якобы пытались перевести с ее счета 200 тысяч рублей, их действия удалось блокировать, однако деньги находятся под угрозой.

Звонивший предложил перенести общение в мессенджер, где она стала общаться с абонентом, фигурировавшим под профилем «Центральный банк». Женщина рассказала о своих вкладах в других кредитных организациях. На что получила от мошенника совет взять там максимальное возможные кредиты, чтобы это не сделали некие злоумышленники.

Бухгалтер оформила кредиты в пяти банках и перевела на якобы безопасный счет около двух миллионов рублей. 18 мая женщина поняла, что наделала, когда деньги оттуда «уплыли», а «работники Центрального банка» перестали отвечать на звонки.

- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» (до десяти лет лишения свободы). Всего 18 мая в Воронежской области зарегистрировали 11 мошенничеств и 2 кражи, совершенные с банковских карт бесконтактным способом. Ущерб, причиненный поверившим мошенникам людям, составил более шести миллионов рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.