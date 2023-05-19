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НовостиОбщество19 мая 2023 15:58

Воронежцев напугал мужчина в военной форме, гулявший по детской площадке с ножом

Жители Шилово заявили в соцсетях, что он вел себя агрессивно
Олег КУЗНЕЦОВ
Жители улицы Острогожской считают, что этот мужчина ведет себя агрессивно.

Жители улицы Острогожской считают, что этот мужчина ведет себя агрессивно.

Фото: «Жители Воронежа» (Мкр. Шилово) ВКонтакте.

Жители микрорайона Шилово забили тревогу. Они сообщили в местной соцсети, что у дома № 170 по улице Острогожской с ножом разгуливает пьяный на вид мужчина в камуфляжной одежде. При этом он якобы ведет себя агрессивно. Люди жаловались, что он напугал детей. Причем кошмарит он местных жителей якобы уже не первый день.

В региональном ГУ МВД заявили, что никаких жалоб по поводу поведения этого мужчины к ним не поступало. Но сообщили, что проведут проверку по поводу публикации тревожной информации в соцсетях.