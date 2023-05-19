Воронежцев напугал мужчина в военной форме, гулявший по детской площадке с ножом

Жители улицы Острогожской считают, что этот мужчина ведет себя агрессивно. Фото: «Жители Воронежа» (Мкр. Шилово) ВКонтакте.

Жители микрорайона Шилово забили тревогу. Они сообщили в местной соцсети, что у дома № 170 по улице Острогожской с ножом разгуливает пьяный на вид мужчина в камуфляжной одежде. При этом он якобы ведет себя агрессивно. Люди жаловались, что он напугал детей. Причем кошмарит он местных жителей якобы уже не первый день.

В региональном ГУ МВД заявили, что никаких жалоб по поводу поведения этого мужчины к ним не поступало. Но сообщили, что проведут проверку по поводу публикации тревожной информации в соцсетях.