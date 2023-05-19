В Воронеже боксер избил бармена за то, что он отказался обслуживать его отца

Боксеру за избиение бармена грозит до восьми лет лишения свободы. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

На днях в одну из воронежских больниц с травмами головы доставили 28-летнего мужчину. Медики позвонили в полицию.

Стражи порядка выяснили, что в бар на улице Ворошилова зашел мужчина и ударил бармена кулаком по голове. Работник питейного заведения потерял сознание, а напавший на него посетитель скрылся. Его задержали на улице Моисеева. Им оказался 22-летний местный житель, который в прошлом занимался боксом.

Молодого человека доставили в отдел полиции. Там он признал свою вину и рассказал, что мстил за оскорбление, которое, по его мнению, бармен нанес его отцу. Тот полгода назад не оплатил чек в этом заведении. Но пришел туда вновь, потребовал алкогольный напиток у бармена, и получил отказ. Затем вернулся домой и рассказал об этом случае сыну.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Бывший боксер до суда будет находиться под подпиской о невыезде. Ему грозит до восьми лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.