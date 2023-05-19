Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 мая 2023 13:21

В Воронеже боксер избил бармена за то, что он отказался обслуживать его отца

Ему за это грозит до восьми лет лишения свободы
Юрий КОЗЛОВ
Боксеру за избиение бармена грозит до восьми лет лишения свободы.

Боксеру за избиение бармена грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: Елена КОВАЛЕНКО

На днях в одну из воронежских больниц с травмами головы доставили 28-летнего мужчину. Медики позвонили в полицию.

Стражи порядка выяснили, что в бар на улице Ворошилова зашел мужчина и ударил бармена кулаком по голове. Работник питейного заведения потерял сознание, а напавший на него посетитель скрылся. Его задержали на улице Моисеева. Им оказался 22-летний местный житель, который в прошлом занимался боксом.

Молодого человека доставили в отдел полиции. Там он признал свою вину и рассказал, что мстил за оскорбление, которое, по его мнению, бармен нанес его отцу. Тот полгода назад не оплатил чек в этом заведении. Но пришел туда вновь, потребовал алкогольный напиток у бармена, и получил отказ. Затем вернулся домой и рассказал об этом случае сыну.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Бывший боксер до суда будет находиться под подпиской о невыезде. Ему грозит до восьми лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.