Под мостом воронежском парке «Орленок» откроют 8 торговых точек

Павильоны откроются внутри мостика Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В обновленном парке «Орленок» откроются торговые точки. Восемь павильонов разместили под арт-объектом "мостик". Городские власти ищут арендаторов.

20 мая пройдет аукцион на право торговой деятельности. Семь павильонов будут продавать еду, один - еще и сувениры, игрушки и всякие мелочи. Договор с арендаторами заключают на пять лет. Рыночная стоимость права заключения договора на торговую деятельность в «Орленке» составляет 13,76 млн рублей.

Работать павильоны начнут с 1 июля.