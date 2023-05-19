Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 мая 2023 10:40

Под мостом воронежском парке «Орленок» откроют 8 торговых точек

Власти объявили торги на аренду павильонов
Ярослав ИВАНОВ
Павильоны откроются внутри мостика

Павильоны откроются внутри мостика

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В обновленном парке «Орленок» откроются торговые точки. Восемь павильонов разместили под арт-объектом "мостик". Городские власти ищут арендаторов.

20 мая пройдет аукцион на право торговой деятельности. Семь павильонов будут продавать еду, один - еще и сувениры, игрушки и всякие мелочи. Договор с арендаторами заключают на пять лет. Рыночная стоимость права заключения договора на торговую деятельность в «Орленке» составляет 13,76 млн рублей.

Работать павильоны начнут с 1 июля.