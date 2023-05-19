В Воронежской области назначили председателей пяти районных судов

Пять судей получили повышение, а еще четыре служителя Фемиды скоро уйдут в отставку. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В среду, 17 мая, на квалификационной коллегии судей (ККС) Воронежской области приняли решение о назначении председателей пяти районных судов.

Павловский районный суд возглавила Людмила Лелякова, работающая там в качестве рядового судьи с 2020 года.

Председателем Богучарского районного суда стала Наталья Жуковская. Причем это уже второй ее заход на эту должность. Судьей Жуковская работает уже почти 20 лет – с 2003 года.

Также снова вошла в ту же реку Татьяна Кравченко. Она уже возглавляла Кантемировский райсуд и теперь пойдет на новый срок на этой должности.

Председателем Поворинского районного суда стал Игорь Куковский. Он трудился там рядовым судьей с октября 2016 года.

Нижнедевицкий райсуд возглавила Ольга Сидоренко. Она работала в нем также рядовым судьей с 2017 года.

Также на заседании приняли отставку четырех служителей Фемиды. В скором времени покинут свои посты судья Воронежского облсуда Руслан Меремьянин и зампред Павловского райсуда Сергей Анпилогов. А также судья Центрального райсуда Наталья Михина и судья Рамонского райсуда Геннадий Корыпаев.