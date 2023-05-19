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НовостиОбщество19 мая 2023 9:12

Воронежскую область посетит министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев

Чиновник приедет через неделю
Ярослав ИВАНОВ
Дмитрий Патрушев, фото mcx.gov.ru

Дмитрий Патрушев, фото mcx.gov.ru

На следующей неделе Воронежскую область посетит Дмитрий Патрушев. Об этом сообщил руководитель управления по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Артем Сокольников. Конкретная дата визит главы Минсельхоза не называется.

- Визиты федеральных руководителей в Воронеж продолжаются. Вчера глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заслушал доклад шефа рядом с президентом, а уже через неделю министр, как ожидается, лично посетит наш регион, - отметил руководитель пресс-центра облправительства в своем телеграмм.

Накануне губернатор Александр Гусев отчитался президенту Владимиру Путину и главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву о ходе весенних полевых работ в Воронежской области, они закончатся к концу мая.