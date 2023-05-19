Воронежскую область посетит министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев

Дмитрий Патрушев, фото mcx.gov.ru

На следующей неделе Воронежскую область посетит Дмитрий Патрушев. Об этом сообщил руководитель управления по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Артем Сокольников. Конкретная дата визит главы Минсельхоза не называется.

- Визиты федеральных руководителей в Воронеж продолжаются. Вчера глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заслушал доклад шефа рядом с президентом, а уже через неделю министр, как ожидается, лично посетит наш регион, - отметил руководитель пресс-центра облправительства в своем телеграмм.

Накануне губернатор Александр Гусев отчитался президенту Владимиру Путину и главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву о ходе весенних полевых работ в Воронежской области, они закончатся к концу мая.