Воронежцу неделю не давал покоя автомобиль соседа с забытыми ключами и он его угнал

61-летний воронежец обратился в полицию, когда не обнаружил у дома на Ленинградской своего автомобиля «Митсубиши Кольт».

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что машина исчезла ночью третьего мая. Под подозрение попал 21-летний сосед-рецидивист.

В отделе полиции он признался, что увидел забытые в замке автодвери ключи, на протяжении недели их никто не забирал, тогда он решил угнать машину. Разукомплектованный автомобиль сотрудники полиции обнаружили в Каширском районе.

Угонщику светит до пяти лет заключения.