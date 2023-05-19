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НовостиПроисшествия19 мая 2023 8:53

Воронежцу неделю не давал покоя автомобиль соседа с забытыми ключами и он его угнал

Разобранную машину обнаружили в Каширском районе
Ярослав ИВАНОВ

61-летний воронежец обратился в полицию, когда не обнаружил у дома на Ленинградской своего автомобиля «Митсубиши Кольт».

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что машина исчезла ночью третьего мая. Под подозрение попал 21-летний сосед-рецидивист.

В отделе полиции он признался, что увидел забытые в замке автодвери ключи, на протяжении недели их никто не забирал, тогда он решил угнать машину. Разукомплектованный автомобиль сотрудники полиции обнаружили в Каширском районе.

Угонщику светит до пяти лет заключения.