В Воронеже в антирейтинг должников за воду попали 8 УК с долгом 19 млн рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже восемь управляющих компаний задолжали за воду более 19 млн рублей. Антирейтинг составил «РВК-Воронеж». В список тех УК, что несвоевременно перечисляют деньги, попали ООО «Муром» (задолженность - 4,7 млн рублей), ООО УК «Наш регион» (3,3 млн рублей), АО «УК Ленинского района» (2,9 млн рублей), АО «УК Левобережного района» (2,7 млн рублей), ООО «РЭК Центральный» (2,3 млн рублей). Кроме того, в перечне недисциплинированных плательщиков – АО «УК Советского района», ООО УК «ЖилКомСервис», ООО УК «ЖК Галактика».

Водоканал намекает, что недополученные средства могли быть направлены на модернизацию коммунальных сетей и улучшение качества обслуживания воронежцев. И напоминает, что у них есть «Дни помощи должникам» - варианты рассрочки по оплате на индивидуальных условиях.