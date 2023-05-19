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НовостиОбщество19 мая 2023 6:47

В Воронежской области на выходных будет до +27

И местами пройдут небольшие дожди
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Приятную погоду на выходные обещают синоптики воронежцам. По прогнозу местного гидрометцентра, погоду будет определять гребень антициклона.

В субботу, 20 мая, в столице Черноземья будет до +24, а по области температура днем поднимется до +27, местами пройдут кратковременные дожди.

В воскресенье, 21 мая, в Воронеже без существенных осадков, будет тепло - до 24 градусов. По области снова пройдут кратковременные дожди, температура поднимется до +26.

Ну а сегодня, в пятницу, 19 мая, воронежцев ждет тоже хорошая погода - до +28.