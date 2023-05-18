За продажу нелегального алкоголя воронежца оштрафовали на 500 тысяч рублей

В арендованном складе нашли спиртные напитки на сумму более 1,4 миллиона рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

39-летний житель Острогожского района признан виновным по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Об этом сообщает телеграм-канал региональной прокуратуры.

В октябре прошлого года подсудимый приобрел у неустановленных лиц в Воронеже более пяти тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции. Ее он перевез в Острогожский район. Его задержали при попытке продать очередную партию товара. В арендованном складе нашли спиртные напитки на сумму более 1,4 миллиона рублей.

С учетом ряда смягчающих обстоятельств суд оштрафовал злоумышленника на 500 тысяч рублей. Изъятый фальсификат уничтожен.