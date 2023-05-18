В Таловском районе Воронежской области на 18 детских площадках нашли нарушения

Сотрудники прокуратуры Таловского района обнаружили нарушения закона при эксплуатации 18 детских игровых площадок. Об этом сообщает телеграм-канала районной прокуратуры. Администрации Александровского, Нижнекаменского, Новочигольского, Синявского и Шанинского сельских поселений не обеспечивают контроль за их техническим состоянием и соответствием требованиям безопасности.

Кроме того, под всеми элементами детских площадок отсутствует ударопоглощающее покрытие. Прокуратура района обязала глав этих поселений устранить нарушения закона с привлечением виновных лиц к ответственности.