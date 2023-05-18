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НовостиОбщество18 мая 2023 16:38

В Таловском районе Воронежской области на 18 детских площадках нашли нарушения

Глав пяти поселений обязали устранить все недоработки
Алексей СЕРГУНИН

Сотрудники прокуратуры Таловского района обнаружили нарушения закона при эксплуатации 18 детских игровых площадок. Об этом сообщает телеграм-канала районной прокуратуры. Администрации Александровского, Нижнекаменского, Новочигольского, Синявского и Шанинского сельских поселений не обеспечивают контроль за их техническим состоянием и соответствием требованиям безопасности.

Кроме того, под всеми элементами детских площадок отсутствует ударопоглощающее покрытие. Прокуратура района обязала глав этих поселений устранить нарушения закона с привлечением виновных лиц к ответственности.