Воронежский бизнесмен недоплатил в бюджет более 45 миллионов рублей в качестве налогов

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Следственные органы СК РФ по Воронежской области завершили расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ. Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства. 53-летний директор коммерческой организации, занимающейся деятельностью охранных служб, в том числе частных, с 13 июля 2020 года по 28 мая 2021 года скрыл информацию о средствах, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов. В результате региональная казна не досчиталась более 45 миллионов рублей. Суд наложил арест на имущество обвиняемого, соразмерный причиненному ущербу.

- На следствии обвиняемый частично признал свою вину. Утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд, - пояснил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Алексей Ширяев.

Отметим, что уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России и ГУ МВД России по региону. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до пяти лет лишения свободы.