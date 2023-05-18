Воронежские кикбоксеры привезли пять медалей из Кемерово

Эмиль Абуталипов. Фото департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

В Кемерово завершилось первенство страны по кикбоксингу в ринговых дисциплинах «фулл-контакт», «лоу-кик» и «К1». Участниками соревнований стали более тысячи спортсменов из 65 регионов страны. Из семи воронежцев пятеро (все в возрастной категории 2007- 08 гг. рождения) вернулись домой с медалями.

Золото в весе до 75 кг в дисциплине К1 завоевал Никита Анисимов. Третьи места заняли четверо наших земляков. Это Игорь Левин (К1, до 48 кг), Эмиль Абуталипов (К1, до 54 кг), Рустам Русаков (фулл-контакт, до 42 кг) и Рашид Османов (фулл-контакт, до 57 кг).

Тренируются спортсмены в школах «Святослав», «Русичи» и «ГБУ ДО ВО «СШОР №33» под руководством В. Часовских, И. Терешкова и Ф. Фарзиева.