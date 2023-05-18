Школьница из Воронежа стала лучшим чтецом России

Дарья Кобзарь поразила всех членов жюри проникновенным чтением. Фото: предоставлено организаторами конкурса.

В среду, 17 мая, в международном детском центре «Артек» в Крыму прошел всероссийский финал конкурса юных чтецов «Живая классика». Он прошел на большой сцене в лагере «Морской». 15 ребят из разных регионов страны, прошедшие жесткий отбор среди 2,5 миллионов претендентов, читали со сцены отрывки любимой прозы. Среди них была и школьница из Воронежа Дарья Кобзарь.

Выступления оценивали два педагога Института Кино НИУ ВШЭ Виктория Беляева и Нана Татишвили; автор, ведущая, редактор и продюсер студии детских и литературно-художественных программ на «Радио Россия» Жанна Переляева; писатель-фантаст Гаянэ Степанян; режиссер-документалист, писатель Максим Гуреев. Члены жюри были очарованы прочтением Дарьи Кобзарь отрывка из произведения «Прощальное письмо Человечеству» Габриэля Гарсиа Маркеса. И именно ей присудили победу.

- Неимоверно благодарна, людям, миру, что он не проходит мимо, а чувствует тебя! Я очень счастлива! Читаю для людей и от души. В «Артеке» я впервые и я очень рада, что моя мечта сбылась, - поделилась эмоциями после такого успеха Дарья Кобзарь.

Трансляцию Всероссийского канала конкурса можно увидеть в группе ВКонтакте конкурса «Живая классика».

Дарья вместе с другими финалистами с дипломами конкурса. Фото: предоставлено организаторами конкурса.

Сейчас Дарья готовится к международному суперфиналу конкурса, который состоится 2 июня в Москве на Красной площади. Она и еще четыре российских финалиста будут состязаться с пятью победителями международного конкурса «Живая классика» из разных стран мира.

Справка «КП»

Конкурс юных чтецов «Живая классика» — крупнейший в России проект по поддержке чтения. Впервые его провели в Санкт-Петербурге, сейчас в нЕм ежегодно участвует более 2,5 миллионов подростков в возрасте от 10 до 17 лет. За 13 лет проект стал социальным лифтом для миллионов детей со всей России. «Живая классика» помогает талантливым подросткам проявить себя, попасть в «Артек» и выступить на Красной площади перед зрителями и членами жюри — известными актерами, писателями, деятелями культуры.