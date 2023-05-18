В Коминтерновском районе Воронежа часть домов останутся без воды 19 мая 2023

Фото пресс-службы РВК-Воронеж.

Завтра, 19 мая, в Воронеже с 10:00 и до 16:00 будет временно приостановлено водоснабжение в квартале, ограниченном улицами: Загородняя – Подклетинская – Керамическая – Торпедо. Об этом сообщает пресс-служба РВК-Воронеж.

Речь о домах по ул. Торпедо, 25-37 (нечетные), 34а, 43, 43/1, 43/2, 43г и по ул. Машиностроителей, 25. Причина проблем с водой - замена пожарного гидранта в районе дома № 43 по ул. Машиностроителей. Сотрудники водоканала советуют воронежцам запастись водой.

Ранее сайт vrn.kp.ru опубликовал список домов в Воронеже, в которых вплоть до 21 мая не будет горячей воды.