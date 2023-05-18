Воронежца отправили на 3 года в колонию за ложный звонок о готовящемся подрыве Крымского моста

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

36-летний житель Воронежа осужден за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Он стал фигурантом уголовного дела после звонка о готовящемся подрыве Крымского моста (ч. 3 ст. 207 УК РФ). Теперь ему придется провести три года в колонии. Такое решение принял Коминтерновский районный суд и сообщил об этом 18 мая.

Суд установил, что пьяный мужчина 22 октября прошлого года позвонил на номер «системы-112» и рассказал представителям экстренных служб о готовящемся на следующий день взрыве Крымского моста. Тем самым, считают служители Фемиды, своими действиями он отвлек силы правоохранительных органов, которые призваны оказывать помощь в экстремальных ситуациях, и дестабилизировал деятельность органов власти.

Горожанин вину свою признал. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Пока приговор не вступил в законную силу.