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НовостиОбщество18 мая 2023 11:41

В Воронеже мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарий в соцсети о российской армии

В суде посчитали, что его слова не только дискредитировали вооруженные силы нашей страны, но и призывали помешать их деятельности
Юрий КОЗЛОВ
Прежде, чем оставлять комментарий в соцсети, основательно подумайте над его текстом.

Прежде, чем оставлять комментарий в соцсети, основательно подумайте над его текстом.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Коминтерновском районном суде вынесли приговор жителю Воронежа. Стражи порядка увидели его комментарий под постом в одной из соцсетей, негативно отзывающийся о российской армии. И завели административное дело. По мнению правоохранителей, комментарий не только дискредитировал наши вооруженные силы, но и призывал препятствовать их деятельности.

Служители Фемиды признали мужчину виновным в административном правонарушении. И назначили ему стандартное в таких случаях наказание – штраф в 30 тысяч рублей.