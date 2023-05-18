В Воронеже мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарий в соцсети о российской армии

Прежде, чем оставлять комментарий в соцсети, основательно подумайте над его текстом. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Коминтерновском районном суде вынесли приговор жителю Воронежа. Стражи порядка увидели его комментарий под постом в одной из соцсетей, негативно отзывающийся о российской армии. И завели административное дело. По мнению правоохранителей, комментарий не только дискредитировал наши вооруженные силы, но и призывал препятствовать их деятельности.

Служители Фемиды признали мужчину виновным в административном правонарушении. И назначили ему стандартное в таких случаях наказание – штраф в 30 тысяч рублей.