Жительница Воронежской области отдала мошенникам 13 миллионов рублей

Псевдосотрудник банка заверил доверчивую даму, что с ее банковской картой происходят махинации и кто-то хочет оформить кредит. Она доверилась и потеряла 13 миллионов рублей. Фото: Алексей СЕРГУНИН

50-летняя женщина, проживающая в Центральном районе Воронежа, пояснила, что два года назад вступила в наследство после смерти мужа, ей досталось девять миллионов рублей. На днях на мобильный телефон ей позвонил псевдосотрудник банка. Он заверил доверчивую даму, что с ее банковской картой происходят махинации и кто-то хочет оформить кредит. Дабы отменить данную операцию, по совету злоумышленника, потерпевшая положила на электронную кассовую ячейку в одном из банков свои деньги и четыре миллиона рублей взяла кредит, чтобы счет якобы был признан безопасным.

Также аферист пояснил, что с потерпевшей должны связаться сотрудники ФСБ для розыска мошенников, которые пытались похитить деньги. Он заверил, что в течение суток ей вернут деньги. Всего за минувшие сутки на территории области зарегистрированы 19 сообщений о хищениях денег, совершенных путем обмана либо злоупотребления доверием бесконтактным способом. Общий ущерб составил около 20 миллионов.