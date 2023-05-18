Воронежские чиновники отчитались о доходах за 2022 год в закрытом режиме

Фото мэрии Воронежа

В России началась декларационная кампания, когда традиционно высокопоставленные чиновники и депутаты публиковали сведения о доходах и имуществе за предыдущий год. Согласно антикоррупционному законодательству муниципальные служащие администрации Воронежа, в числе которых и мэр Вадим Кстенин, также отчитались за 2022 год. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета 18 мая.

Однако в этом году увидеть суммы, как это было ранее, не удастся. Вадим Кстенин, как и его подчиненные, не стали раскрывать данные своих деклараций. На основании указа президента в период проведения специальной военной операции и до издания другого нормативного-правового акта, опубликование таких сведений не осуществляется.

Как мы уже писали ранее, Вадим Кстенин, избранный мэром на второй срок, в 2021 году заработал свыше 4,658 млн рублей. А в 2020-м его доход составил 4,391 млн рублей.