В Воронеже пенсионерка разбилась насмерть во врезавшемся в дерево автомобиле «Дэу»

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, при которых погибла 61-летняя пенсионерка, врезавшись в дерево на автомобиле «Дэу Матиз». Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.

Фото - ГУ МВД по региону

ДТП произошло сегодня, 18 мая, примерно в час ночи у дома № 285 по улице Солдатское Поле в Воронеже. Жительница Каширского района, по предварительным данным, не справилась с управлением из-за чего машина влетела в дерево.

В результате автоледи от полученных травм скончалась до приезда скорой. По данному факту полицейскими проводится проверка.