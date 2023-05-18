Штаб по наблюдению за выборами сформировали в Воронежской области

Общественный штаб по наблюдению за выборами открыли в Воронежской области. О начале его работы было объявлено в среду, 17 мая. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Общественной палаты.

Штаб создан в преддверии осенней выборной кампании. Напомним, в Единый день голосования 10 сентября в регионе пройдут выборы в ряде муниципалитетов, а главное - выборы губернатора.

Руководитель штаба Алла Титова рассказала об основных целях и задачах. Штаб будет заниматься организацией общественного наблюдения за избирательным процессом, а также оказывать информационное, экспертное, правовое сопровождение всего процесса выборов, отслеживать возможные нарушения. Кроме того, займется подготовкой и координацией общественных наблюдателей. А их будет работать не менее 3,5 тысяч.