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НовостиОбщество18 мая 2023 8:35

В Воронежской области отменили выставку достижений АПК

Она должна была пройти 23 июня в Лискинском районе
Олег КУЗНЕЦОВ
«День Воронежского поля» отменили из соображений безопасности.

«День Воронежского поля» отменили из соображений безопасности.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Выставка «День Воронежского поля-2023» не состоится. Мероприятие, которое должно было пройти 23 июня в Лискинском районе, отменили из соображений безопасности. Об этом сообщили в региональном департаменте аграрной политики.

«День Воронежского поля» проводили ежегодно с 2007 года в хозяйствах Новоусманского, Павловского, Лискинского, Бобровского, Россошанского и Кантемировского районов. В 2011 году статус мероприятия поменялся с чисто растениеводческого в многопрофильный. Выставка ежегодно собирала сотни человек - фермеров, сельхозпроизводителей, чиновников и представителей крупных компаний. На ней демонстрировали достижения АПК региона и налаживали деловые связи.