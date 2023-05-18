В Воронежской области водитель перевернулся на легковушке

Фото - ГУ МВД по региону

Авария произошла 18 мая в Новохоперском районе на 3 км автодороги «Елань-Колено-Воробьевка-Новохоперск». Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным полиции, примерно в 19.00 часов 36-летний житель Воробьевского района на «Ладе Гранта» нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. Мужчина не справился с управлением и втомобиль съехал с дороги в левый по ходу движения кювет, а затем опрокинулся.

В результате пострадал водитель. С травмами он был доставлен в больницу. Полиция выясняет обстоятельства аварии.