Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 мая 2023 7:23

В Воронежской области водитель перевернулся на легковушке

Мужчина находится в больнице
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

Авария произошла 18 мая в Новохоперском районе на 3 км автодороги «Елань-Колено-Воробьевка-Новохоперск». Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным полиции, примерно в 19.00 часов 36-летний житель Воробьевского района на «Ладе Гранта» нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. Мужчина не справился с управлением и втомобиль съехал с дороги в левый по ходу движения кювет, а затем опрокинулся.

В результате пострадал водитель. С травмами он был доставлен в больницу. Полиция выясняет обстоятельства аварии.