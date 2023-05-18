В воронежской школе учитель и ученик сцепились из-за наушников и неприличного рисунка

В одной из школ Воронежа вспыхнул конфликт между подростком и учительницей и едва не перерос в драку. Потасовка, как парень пытается что-то отнять у педагога, попала на видео. Запись, которую сняли одноклассники, оказалась в соцсетях 17 мая.

Судя по кадрам, школьник игнорировал урок и сидел в наушниках. Учительница подошла и забрала их и положила в сумку. Ребенок встал, подошел к доске и нарисовал в отместку мужской половой орган, а затем полез в сумку преподавательницы. Учитель взяла его за руку и между ними произошла потасовка. Затем мальчик покинул класс.

Ситуацию прокомментировали в мэрии Воронежа. Там пояснили, что по ней проводится проверка управления образования, в ходе которой будет дана оценка действиям педагога, а также текущей работе школы по регулированию конфликтных ситуаций.

- Администрация школы собирается в ближайшее время встретиться со всеми заинтересованными в разрешении сложившейся ситуации сторонами, - подчеркнули в пресс-службе мэрии Воронежа.