Новый приют для собак появится в Воронеже летом

Работы предстоит сделать еще немало. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В мэрии Воронежа рассказали о ходе строительства приюта для собак на улице Балашовской, 29/1. Напомним, еще недавно у городских властей возникали вопросы по темпам работ на этом объекте. Их вели с отставанием от графика из-за возникших у подрядчика финансовых сложностей.

Сейчас, как утверждают в мэрии, работы идут без остановок. Подрядчик обещал наращивать их темпы, чтобы компенсировать отставание от плана. В компании уверяют, что приют будет готов к открытию летом.

На данный момент заканчивают строительство ветеринарного пункта с административно-бытовыми помещениями, отапливаемого павильона, обустройство теплотрассы, водопровода и канализации. Кроме того, продолжается возведение котельной и здания карантинного отделения. Начата и внутренняя отделка приюта.

Вид помещений приюта изнутри. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

– В каждом их трех зданий приюта частично оштукатурены стены, в ближайшие дни приступим к плиточной облицовке. Договоренность с заводом-производителем есть, плитка в наличии, поэтому проблем с оперативной поставкой быть не должно. Сейчас готовимся к сдаче теплотрассы, в дальнейшем сможем приступить к благоустройству прилегающей территории. А затем начнем подключаться к коммуникациям, – сообщил представитель подрядной организации Владислав Привезенцев.

Подрядчик обещает, что скоро уже можно будет подключать коммуникации. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Напомним, первый муниципальный приют для бездомных животных площадью 14 468 квадратных метров сможет вместить до 250 собак. Там им будут проводить вакцинацию и лечение. Потом потерявшихся животных возвратят хозяину, либо новому владельцу, а бездомных стерилизуют и возвратят туда, откуда взяли. Строительство приюта обойдется в 130 миллионов рублей. Деньги выделят не только из городской, но и из областной казны.