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НовостиОбщество17 мая 2023 15:01

Воронежцам рассказали, как ухаживать за обессилившими после перелета стрижами

Птицы садятся на землю и не могут взлететь
Олег КУЗНЕЦОВ
Птицам после возвращения из теплых краев часто нужна помощь людей.

Птицам после возвращения из теплых краев часто нужна помощь людей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зоозащитники центра охраны животных «Наша природа» рассказали, как помочь обессилевшим после возвращения из теплых краев стрижам. Они садятся на земле и уже не могут взлететь.

Если вы увидели обессиленную птицу без внешних травм и крови, усадите на ладонь и подождите. Может, с руки она сможет взлететь. Если в течение 10-15 минут стриж или сидит неподвижно, или при попытке подняться в воздух опускается на землю, ему предстоит более длительный уход.

Поместите стрижа в затемненную картонную коробку с крышкой, проделайте дырки для воздуха, заранее постелите салфетки или ветошь. Не поите птицу в первые часы: у нее может оказаться сотрясение.

Для кормления стрижа подходят: сверчки, тараканы, зофобас, бабочки и личинки восковой огнёвки, саранча, муравьиные куколки, перелинявший (белый) мучной червь. О том, как давать пищу, читайте на этом сайте.

Ни в коем случае нельзя кормить стрижей опарышами, мотылями, червями, собачьими и кошачьими кормами, мясои, птицей, овощами, яйцами, творогом, промышленными кормами и мешанками для насекомоядных птиц.

За дальнейшими указаниями нужно обратиться к специалистам за консультацией. В частности, можно задать вопросы в группе «Стрижи Воронеж» ВКонтакте.