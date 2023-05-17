Автобус с символикой воронежского «Факела» загорелся на левом берегу

Сотрудники МЧС тушили колесо автобуса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 17 мая, на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Серафимовича загорелся автобус с символикой «Факела». При этом был слышен громкий хлопок. Пассажиры вынуждены были покинуть салон. Очевидцы предположили, что взорвалось газовое оборудование.

В региональном управлении МЧС по поводу этого ЧП сообщили, что звонок в дежурную часть МЧС поступил в 15.12. Приехавшие на место происшествия сотрудники спасательного ведомства обнаружили, что у автобуса горело колесо. Его быстро потушили. По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал.

Также стало известно, что к «Факелу» автобус не имеет отношении. Видимо, просто его водитель или владелец является ярым болельщиком воронежской футбольной команды.