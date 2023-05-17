В Воронежской области выбрали подрядчика для ремонта двух путепроводов

Ремонт обоих путепроводов должны завершить до 5 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронежской области определили подрядчика, который займется ремонтом двух путепроводов. Контракт на эти работы заключили с ООО «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление №1» (ДРСУ). Цену на аукционе не снизили, она осталась максимальной – 222,99 миллиона рублей.

Основную часть денег заплатят за ремонт путепровода на км 7+450 дороги Павловск — Калач — Петропавловка в Павловском районе – 153,3 млн рублей. Там нужно будет заменить асфальт, барьерное ограждение и лестничные сходы. А также модернизировать водоотводы, усилить пролеты и опоры.

За ремонт путепровода на км 109+327 дороги М-4 «Дон» — Бобров — Таловая — Новохоперск в Новохоперском районе выделят 87,7 млн руб. Там необходимо будет переустроить воздушные линии электропередачи, поменять асфальт на проезжей части, сделать водоотводы и лестничные сходы, укрепить обочины, опоры и пролеты моста.

Работы на обоих путепроводах должны завершить до 5 декабря 2023 года.