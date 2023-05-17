Под Воронежем будут судить пьяную автомобилистку без прав, по вине которой погиб 16-летний подросток

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Следователи передали в суд уголовное дело 22-летней жительницы Таловского района, по вине которой погиб 16-летний подросток. Женщину, не имевшую прав, обвиняют в нарушении ПДД, пьяной езде и бегстве с места смертельного ДТП.

Дорожная трагедия произошла ночью 7 января 2023 года в Таловском районе. 22-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством, повезла на машине трех пассажиров. Но не справилась с управлением, съехала на обочину, где автомобиль врезался в деревья. 16-летний пассажир скончался на месте происшествия от полученных травм. А виновница аварии скрылась с места ДТП. Теперь ей придется ответить по закону.