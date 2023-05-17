Воронежцы могут пройти бесплатное обследование на меланому

22 мая, в День диагностики меланомы, воронежцев пригласили пройти бесплатный скрининг на эту злокачественную опухоль кожи. Врачи Центра здоровья городской клинической поликлиники № 1 примут всех желающих в парке «Орленок». Осмотр с последующей консультацией дерматологов пройдет с 9.00 до 14.00. Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт, полис, снилс и флюорографию.

Записаться на бесплатную диагностику родинок (именно их изменение может служить сигналом о возможном перерождении клеток) можно также до 18 мая на специализированном сайте или по телефону бесплатной «горячей линии»: 8(800)200-03-45.