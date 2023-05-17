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НовостиОбщество17 мая 2023 10:36

В Воронеже турбазу надеются продать уже больше года, увеличив ее цену до 350 млн

В феврале 2022 года база отдыха «Сосновый бор» стоила 250 миллионов рублей
Олег КУЗНЕЦОВ
Турбазу не покупают, а она все дорожает…

Турбазу не покупают, а она все дорожает…

Фото: с сайта объявлений "Авито".

Странную стратегию выбрали продавцы турбазы «Сосновый бор», расположенную на берегу реки Усмань в Железнодорожном районе. Они выставили соответствующее объявление еще в феврале 2022 года. Тогда база отдыха стоила 250 миллионов рублей, в июле цена возросла до 300 млн, теперь же она обойдется уже в 350 млн.

Между тем на турбазе с тех пор никаких усовершенствований не было. По-прежнему продавцы предлагают участок с административным зданием, домом творчества, баней и кафе, детской игровой площадкой, семью открытыми беседками, зимними горками и расположенным прямо на берегу гриль-баром. Среди преимуществ предложения указывают близость трассы «Дон», хорошими природными условиями и перспективами развития базы отдыха. Потенциальному покупателю также указывают на возможность оплаты в рассрочку.