В Воронеже задержали курьера, забиравшего у пенсионеров деньги под предлогом решения вопросов с лже-ДТП

В Воронеже задержали подозреваемого в серии мошенничеств. Мужчина приехал на «гастроли» аж Ростовской области. 25-летний парень признался правоохранителям, что получил работу от неизвестных через мессенджер. Ему скидывали адреса пенсионеров, у которых забирал деньги, а потом через терминал отправлял их на банковские реквизиты. Вряд ли мужчина не догадывался, в какой распространенной схеме обмана пожилых людей участвовал.

В мае в полицию обратились несколько пенсионеров с одинаковыми заявлениями. Потерпевшим звонил на домашние телефоны «сотрудник правоохранительных органов» и сообщал, что их близкий родственник совершил ДТП с пострадавшими и предлагал решить вопрос о непривлечении виновника к ответственности за деньги. В ходе разговора злоумышленник узнавал у перепуганных пенсионеров о суммах, которыми они располагали, рекомендовал упаковать сбережения и передать их молодому человеку, который вскоре приезжал к потерпевшим.

- Курьера задержали с поличным при очередной передаче денег в Северном районе. Установлена причастность фигуранта к двум мошенничествам в Воронеже. Причиненный потерпевшим ущерб составил более 150 тысяч рублей. Устанавливается причастность к аналогичным случаям, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.