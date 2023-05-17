16-летнего школьника, избившего мальчика в центре Воронежа, отправили под домашний арест

16-летнего школьника, которого подозревают в избиении мальчика на проспекте Революции в конце апреля, отправили под домашний арест, сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области. Он не может покидать дом до 24 июня, пока идет разбирательство. Ход его взял под контроль Глава Следкома РФ.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, 14-летний мальчик получил травму головы на главной улице города 23 апреля. Он получил кулаком в лицо от более старшего по возрасту подростка, с которым не был знаком, и упал, ударившись головой о тротуарную плитку. Ребенка госпитализировали, врачи определили травмы как тяжкий вред здоровью.