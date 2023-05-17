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НовостиОбщество17 мая 2023 6:54

В школах под Воронежем не соблюдали правила хранения продуктов и пожарную безопасность

Прокуроры оштрафовали руководителей учреждений и направили в суд иски
Ярослав ИВАНОВ

Сотрудники прокуратуры Грибановского района провели проверки образовательных учреждений и обнаружили многочисленные нарушения - при организации питания детей, пожарной безопасности.

- В школах не соблюдали условия и порядок хранения продуктов, использовали посуду с дефектами и механическими повреждениями. Не соблюдали сроки перезарядки огнетушителей, их освидетельствования и своевременной замены, не проводили повторную огнезащитную обработку помещений. Выявлены и другие нарушения, создающие угрозу жизни и здоровья несовершеннолетних, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - По результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении директоров школ восемь дел об административных правонарушениях в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и за нарушения требований пожарной безопасности. Руководителей четырех образовательных учреждений обязали устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности. В суд направили два иска.