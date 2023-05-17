В Воронежской области в апреле подорожали билеты на поезда и проезд в такси

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В апреле 2023 года общий индекс цен и тарифов на платные услуги по сравнению с концом 2022 года составил 101,5%, сообщил Воронежстат. В сравнении с мартом, цены на платные услуги выросли на 0,7%. Так, повысилась плата за проезд в такси и поездах дальнего следования, выросла стоимость подписки на онлайн-видеосервисы и подключения к интернету, экскурсионные услуги и услуги сиделок - от 4,6% до 10,6%.

Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал, что в апреле в Воронежской области поднялись цены на продукты: в частности, капуста и репчатый лук подорожали в 1,4 раза.